Pablo Ramírez fue ordenado diácono en solemne eucaristía en Buenos Aires

Así se expresó Pablo Gustavo Ramírez Porras, tras ser ordenado diácono de la Diócesis de San Isidro, en la Parroquia San Pedro Apóstol en Buenos Aires, en la misa solemne presidida por el Obispo, Monseñor Juan Miguel Castro.
Durante la celebración litúrgica, estuvo acompañado de su familia, amigos y sacerdotes, quienes vivieron junto a él este proceso.
Pablo Gustavo Ramírez es vecino de Santa Cruz de Buenos Aires y con 31 años de edad, se siente agradecido por vivir estos momentos.
Pablo estará seis meses como diácono antes de ordenarse como presbítero.
Después de la santa eucaristía, hubo una recepción en el salón parroquial, donde compartieron.
Imágenes y entrevistas: Juan Pablo Campos.