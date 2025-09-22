Pérez Zeledón es sede del curso sobre empoderamiento de personas con discapacidad y apoyo en vida independiente

Desde este lunes 22 y hasta el 24 de setiembre, en Pérez Zeledón se lleva a cabo el Curso del Tercer País sobre el Empoderamiento de Personas con Discapacidad y el Mejoramiento del Apoyo Nacional para la Vida Independiente.

La actividad la coordina el CONAPDIS con el apoyo de la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA).

Este año se realiza del 8 de setiembre al 10 de octubre de 2025 en Costa Rica de forma bimodal (dos semanas virtuales y una semana presencial).

Las personas participantes son funcionarios de instituciones públicas y municipalidades de diferentes países de América Latina y el Caribe interesadas en desarrollar proyectos de inclusión social, autonomía y vida independiente para una participación de 14 personas (países como: Chile, Bolivia, Ecuador, República Dominicana, Perú, Honduras, Colombia, Uruguay, Paraguay, Panamá y Guatemala.

La semana presencial están en Pérez Zeledón compartiendo con organizaciones de personas con discapacidad del cantón y conociendo diferentes experiencias del Modelo de Vida Independiente.

Por lo que, durante esta semana, conocerán diferentes iniciativas.