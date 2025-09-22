Un polideportivo lleno y bandas listas fue parte del casting para el desfile del Festival Luces del Valle

Por primera vez se lleva a cabo. En este 2025, la Comisión del Festival Luces del Valle, tomó la decisión de llevar a cabo un casting con el fin de seleccionar las bandas de Pérez Zeledón con miras al desfile que será el sábado 6 de diciembre.

La actividad fue en el Polideportivo, donde se hicieron presente 16 agrupaciones, las cuales se inscribieron previamente.

Muchas familias llegaron a este lugar a apoyar a los integrantes de las diferentes bandas y centros educativos.

De las bandas que participan, serán seleccionadas cuatro categorías: primaria, secundaria, mixta e independiente.

Se espera esta semana dar los resultados correspondientes.