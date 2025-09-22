Pavones de Golfito tiene una campeona del Super Girl Surf Pro en California 

Por
Johan Garcia G.
-
0
26

Leilani McGonagle puso el hombre de Pavones de Golfito y de Costa Rica en alto durante el fin de semana

Ella se coronó campeona del Super Girl Surf Pro, realizado en Oceanside, California en los Estados Unidos.

Artículos relacionadosMás del autor