Pavones de Golfito tiene una campeona del Super Girl Surf Pro en California 

Leilani McGonagle puso el hombre de Pavones de Golfito y de Costa Rica en alto durante el fin de semana
Ella se coronó campeona del Super Girl Surf Pro, realizado en Oceanside, California en los Estados Unidos.
