Pérez Zeledón y David de Panamá firman hermandad, regidores de oposición cuestionaron decisión

Pérez Zeledón. Por medio de la página en Facebook de la Municipalidad de Pérez Zeledón, se informó que se firmó la hermandad entre Pérez Zeledón de Costa Rica y David de Panamá.

Esto se dio en el marco de la Rueda de Negocios Chiriquí 2022.

Indicaron que este acuerdo, lo que busca es consolidar las relaciones entre ambos países para beneficio de la ciudadanía.

El acuerdo se centra en aspectos comerciales, pero adiciona elementos socio-culturales de relevancia.

Dicho acto contó con la presencia del Gobernador de la provincia de Chiriquí, Juan Carlos Muñoz, el Alcalde de David, Antonio Araúz, el Alcalde de Pérez Zeledón; Jeffry Montoya; además de los presidentes municipales de ambos Concejos, Hanz Cruz y Floirán Guerra, así como Francisco Serracín y Felipe Rodríguez de la Cámara de Comercio de Chiriquí.

Además, hubo comitivas con los alcaldes de San Antero de Colombia y Xochitepec de México.

Esta publicación no fue vista por buenos ojos por la oposición del Concejo Municipal, que el martes anterior, no apoyó que se firmará este convenio y hasta cuestionó que se pudiera hacer por la falta de votos necesarias.

Por ello, hicieron estos comentarios.

Oldin Quirós, regidor Frente Amplio: fueron a firmar un convenio con clausulas donde lo que se haga ahí es confidencial. El Concejo no se los aprobó y de todos modos fueron a firmarlo. No más señores en serio. No podemos defender al cantón solos.

José Luis Orozco, regidor: Acuerdo no legal. El convenio establece como objetivo esa hermandad, pero no hubo estudio de factibilidad como indica el Código Municipal y el convenio no fue aprobado por el Concejo Municipal.

Mayra Calderón, regidora PLN: ¿beneficios? No se sabe puesto estos señores se fueron sin aclararle al Concejo Municipal cuáles serían los beneficios para PZ y cuáles para Hermano país.

Así que este tema, de la visita a Panamá y la firma del convenio, podría ser tratado nuevamente en sesión municipal.