Playa Dominical será un punto que tendrá personal de la Cruz Roja de Pérez Zeledón

Como todos los años, la Cruz Roja tendrá personal destacado en playa Dominical en el cantón de Osa, debido a la gran cantidad de personas quienes visitan este lugar.

Esto es parte de los operativos que prepara la benemérita institución en el país, con el fin de estar en los lugares turísticos y en donde se reportan casos constantemente.

Personal de la Cruz Roja de Pérez Zeledón, será el encargado de estar en este lugar, desde el 27 de diciembre y durante todos los fines de semana del mes de enero de 2026.

Para ello, se desplazará una unidad y personal.

Este desplazamiento es parte de los operativos que tienen en este fin y principio de año.

De ahí, que el Comité Auxiliar del cantón, se refuerza con personal.

Algunas recomendaciones importantes, debido al incremento de visitas a lugares como el mar, ríos y quebradas, para evitar accidentes acuáticos.

De esta manera, el Comité Local de la Cruz Roja en Pérez Zeledón, se prepara.