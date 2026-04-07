En abril continúa el calendario de Juegos Deportivos Estudiantiles en Pérez Zeledón 

Por
Johan Garcia G.
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Baloncesto femenino y masculino en categoría d, ajedrez escolar y colegial, minivoleibol de sala en b, voleibol, balonmano tendrán acción durante este mes de abril como parte del calendario de juegos deportivos estudiantiles 2026 en Pérez Zeledón.

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