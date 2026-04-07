El Centro Morpho espera una gran participación en la carrera del 26 de abril 

Por
Johan Garcia G.
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La cuenta regresiva para la octava edición de la Carrera Morpho continua , el próximo 26 de abril desde las 6 de la mañana se realizará esta competencia con salida y llegada en la pista las Lagunas en Daniel Flores.

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