Semana Santa dejó 42 personas trasladadas a centros médicos en la Región Brunca 

Por
Johan Garcia G.
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71 atenciones entre los puestos y Comités Auxiliares registró la Cruz Roja de la Región Brunca desde el sábado 28 de marzo hasta el domingo 5 de abril, durante el operativo de Semana Santa.

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