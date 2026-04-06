Semana Santa dejó 42 personas trasladadas a centros médicos en la Región Brunca 

71 atenciones entre los puestos y Comités Auxiliares registró la Cruz Roja de la Región Brunca desde el sábado 28 de marzo hasta el domingo 5 de abril, durante el operativo de Semana Santa.
71 atenciones entre los puestos y Comités Auxiliares registró la Cruz Roja de la Región Brunca desde el sábado 28 de marzo hasta el domingo 5 de abril, durante el operativo de Semana Santa.
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