Inversión de 190 millones de colones tuvo habilitar paso en ruta dos en Cuesta López

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), en coordinación con el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), habilitaron el tránsito vehicular en la Ruta Interamericana Sur (RN2), a la altura del kilómetro 208, en el sector conocido como Cuesta López, en el cantón de Buenos Aires.

La reapertura de la vía fue posible tras la ejecución de trabajos a lo largo de 10 días, aproximadamente, los cuales incluyeron jornadas extendidas y labores en horario nocturno, con el objetivo de atender el

colapso de una alcantarilla corrugada que existía en el sitio.

Las labores ejecutadas consistieron en la sustitución de la infraestructura dañada mediante la instalación de 26 metros de tubería de concreto reforzada clase III, con un diámetro de 3,2 metros, diseñada para mejorar la capacidad hidráulica y la estabilidad estructural del tramo intervenido.

La inversión asciende a ₡190 millones.

En el sitio se aplicaron medidas operativas y de seguridad para proteger al personal y a los usuarios de la vía, así como para minimizar las afectaciones a la circulación vehicular.

El MOPT – CONAVI continuarán con el seguimiento en la zona, como parte de las labores de conservación y gestión de la Red Vial Nacional.

De acuerdo con la alcaldesa de Buenos Aires, Margoth Mora, es importante transitar con precaución por el lugar y disminuir la velocidad, ya que todavía faltan trabajos que hacer.

El paso se mantiene habilitado, así que a conducir con cuidado por el lugar.