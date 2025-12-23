Cruz Roja inicia mayores operativos este 27 de diciembre en la Zona Sur, principalmente en playas

Tener presencia en los lugares de mayor visitación, como, por ejemplo, las playas en el Pacífico Sur, es lo que busca la Cruz Roja.

A partir del sábado 27 de diciembre, la benemérita institución iniciará con su operativo, que se extenderá hasta el ocho de febrero.

Van a tener dos puestos habilitados en las rutas de más tránsito, como son la ruta dos, Interamericana Sur y en la Costanera Sur.

Asimismo, darán coberturas a diferentes playas, para lo cual, se ubicarán en distintos puestos.

Estos operativos, se llevarán a cabo con varios objetivos.

La Cruz Roja recomienda nadar en playas vigiladas por guardavidas, respetar las banderas de señalización (amarilla, roja, etc.), evitar el alcohol antes de bañarse, no meterse al agua inmediatamente después de comer (esperar 2 horas), vigilar a los niños y siempre estar atento a las condiciones del mar (corrientes, remolinos) para prevenir ahogamientos y accidentes acuáticos.

De esta manera, la Cruz Roja prepara sus operativos para los lugares más visitados.