Presentan propuesta para tramitar el proyecto de Bono Comunal para Baidambú

Con el apoyo de manera unánime del Concejo Municipal a una moción presentada por el alcalde, Emanuel Ceciliano, se acordó que se trabaje la propuesta para buscar el Bono Comunal para Baidambú en el distrito de Daniel Flores en Pérez Zeledón.

Por lo que, con este respaldo, se solicitará al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, la inclusión y recursos financieros del programa de Bono Colectivo, con el fin de cambiar la infraestructura comunal.

Dentro de la moción, se dio una explicación sobre cómo nació esta localidad.

Actualmente, las condiciones de la comunidad, no son las mejores.

En la Municipalidad, esperan que puedan realizar la propuesta y que sea aprobada.

En Pérez Zeledón, comunidades como Lomas de Cocorí y Tierra Prometida, ya fueron beneficiadas con el Bono Comunal.