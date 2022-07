Productores de arroz de la Zona Sur serán beneficiados con el CNP

Pérez Zeledón. El Consejo Nacional de Producción (CNP) contactará a partir del miércoles 13 de julio del año en curso, a los productores que se registraron para comercializar su grano a través de la Institución; con el propósito de validar la cantidad de hectáreas sembradas, la fecha aproximada de cosecha y el porcentaje comprometido con la industria.

Es importante destacar que, el CNP asignará una industria a los productores que afirmaron no tener comprometida su cosecha, o al menos no su totalidad. Para esto, el Consejo comprará a las industrias suscritas el arroz procedente de los productores nacionales, y con esto proveerá a los entes públicos mediante el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI).

En el caso de la Región Brunca, se inscribieron 50 productores, lo que representa un 17 por ciento del total que hizo el proceso.

“El CNP continúa realizando un gran esfuerzo por garantizar que ningún productor vea comprometida su cosecha, conocemos el esfuerzo que hay detrás de todo el proceso y es por esto que nos enfocamos en brindar todo nuestro apoyo a los productores nacionales. Como Institución, debemos mantener un equilibrio justo en las relaciones entre productores y consumidores y en este caso en particular, asegurarnos que ningún productor pierda su cosecha.” mencionó el presidente ejecutivo Víctor Julio Carvajal Porras.

Para el proceso de validación, el CNP designó un equipo de trabajo que contactará oportunamente a los productores para asignarles una industria a quienes indicaron no tener su cosecha comprometida. De igual forma, si algún productor registrado o no, tiene inconvenientes para que su cosecha sea recibida por parte de cualquier industria, puede comunicarse al 2209-7985 o al correo: registroproductores@cnp.go.cr en horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3:45 p.m.

El Consejo Nacional de Producción es consciente de la importancia de apoyar a los pequeños y medianos productores agropecuarios.