Proyecto de mejoras al acueducto en Pérez Zeledón lleva un 60% de avance, AyA bachea ya ruta principal de la ciudad

Un 60 por ciento de avance lleva ya el proyecto de mejoras del acueducto de Pérez Zeledón, que comprende la construcción de cuatro tanques ubicados en Quebrada Honda, Juntas de Pacuar, Aeropuerto y la Universidad Nacional y el cambio de tubería en la ciudad de San Isidro de El General.

Este proyecto lo trabaja la Unidad Ejecutora AyA- BCIE.

En el caso de la ciudad, las obras iniciaron el 20 de mayo, donde se lleva a cabo la perforación horizontal dirigida.

Lo que se busca es el cambio de la tubería actual que tiene entre uno y dos pulgadas hasta por una de seis pulgadas.

En total el proyecto comprende el cambio de 87 kilómetros de tubería.

En este caso, se espera que los trabajos concluyan en diciembre de este 2025.

Muchos se preguntan, porque no bachean de una vez los huecos que se hacen. El ingenio, lo explica.

Se espera que la totalidad del proyecto, quede listo en el primer semestre del próximo año.

Cabe indicar que, en junio del 2023, la institución llevó a cabo la inauguración de la planta potabilizadora ubicada en Miraflores, como parte de las obras para resolver los problemas de agua potable y el crecimiento que tiene el cantón.