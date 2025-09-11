Club de Leones solicita que les asignen el cobrar las entradas de la Expo P.Z. 2026

Con el fin de recaudar fondos para sus actividades sociales, es que el Club de Leones de San Isidro de El General, envío una solicitud a la administración municipal, con el fin de que, por medio de un convenio, les asignen el cobro de las entradas de la Expo P.Z. 2026.

La información se dio a conocer en la correspondencia que se dio lectura en la sesión del martes nueve de setiembre, donde el alcalde, Emanuel Ceciliano, traslada el documento de solicitud del Club de Leones.

Por lo que, el mismo es enviado a la Comisión de Asuntos Jurídicos.

La Expo P.Z. 2026 está cargo de funcionarios municipales.

Al respecto, el regidor suplente, José Calderón y quien coordina esa Comisión, indicó que al igual que este tema, otros de la actividad de exposiciones, también debieron ser analizados.

Al respecto, la presidente municipal, aclaró que en lo que respecta a remates, fueron analizados en la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

La solicitud del Club de Leones será analizada en la Comisión de Asuntos Jurídicos.

La Expo P.Z. 2026, será del 12 al 27 de febrero.