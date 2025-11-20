Realizan intervenciones en puentes Los López en Quebradas y rojo hacia San Andrés

Tras el fuerte aguacero del domingo en la tarde, dos estructuras viales se vieron afectadas y por ello, por medio del Comité Municipal de Emergencias, se trabaja en su intervención.

Se trata del puente Los López en Quebradas, que ya reportaba un daño significativo y con el aumento del cauce el domingo, se deterioró aún más.

Este es el único pasó que tienen las familias de ese sector, por lo que desde ya se trabaja en su intervención.

Como parte de las acciones, la Asociación de Desarrollo de la localidad, hizo el movimiento de una piedra de gran tamaño.

La intención, además, es hacer un bastión de protección

En el caso del puente Rojo, ubicado entre el Unesco y San Andrés, ya finalizaron los trabajos de relleno para la mitigación y protección.

Estos trabajos permiten reducir el riesgo de una mayor afectación; sin embargo, la estructura continúa comprometida, por lo que el puente se mantendrá cerrado hasta que se garantice su transitabilidad, su estabilidad y seguridad.

Por lo que está estrictamente prohibido transitar por el puente, ya que los trabajos realizados no habilitan el paso y fueron únicamente para evitar daños mayores.

De esta manera, se trabaja de manera inmediata en ambas estructuras viales.