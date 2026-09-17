Realizarán proyecto de desfogue pluvial para evitar inundaciones en el Mercado Municipal

Esta situación se ha presentado varias veces cuando llueve muy fuerte en el Mercado Municipal y Terminal de Autobuses en San Isidro de El General.

Por esa razón, se trabaja en un proyecto de desfogue pluvial, para evitar que se presentan más estas situaciones.

Este es uno de los proyectos que se esperan concretar a finales de este año que está dentro de un paquete de obras a realizar.

También, se incluye la segunda etapa del cierre perimetral, donde se incluyen andenes grandes que serán controlados por agujas, para lo cual se le brindarán tarjetas electrónicas a las empresas de los autobuses que ingresan y de esta manera, se evitará que vehículos particulares entren al lugar.

En efecto, la idea es que esa área se convierta en un área donde las personas quienes visitan el Mercado, puedan estar.

La intención es comenzar con el adoquinado y luego se analizará lo que ser haría.

Para estos proyectos, se espera una inversión de 50 millones de colones.

Estas obras ya se encuentran en la plataforma SICOP, para realizar la contratación correspondiente.

También, se lleva a cabo la pintura interna y externa del lugar.

De esta manera, continúan los proyectos de mejoras en el Mercado Municipal y Terminal de Autobuses en San Isidro de El General.