Realizaron cierre total para colocar las vigas metálicas del puente en La Palma de Pérez Zeledón

Durante la mañana de este miércoles, se llevó a cabo el cierre total por tres horas en la ruta nacional 243, que comunica San Isidro de El General con Dominical.

El punto preciso de cierre es en el sector de La Palma, donde la Gerencia de Construcción de Vías y Puentes, del Consejo Nacional de Vialidad, está construyendo un nuevo puente de dos carriles sobre el río Pacuar.

Este cierre se dio debido al gran tamaño y peso de las vigas de metal y a lo riesgo que implicaba su traslado con condiciones de lluvia, aprovecharán la mañana, normalmente soleada, para trasladar estas piezas de lugar y luego, ubicarlas en el sitio definitivo sobre los bastiones de la nueva estructura, mediante el uso de grúas de gran tamaño, también, que obligan a ocupar mucho espacio.

Cabe indicar que desde el pasado 20 de noviembre se vienen haciendo cierres breves de 15 minutos, como máximo, de forma intermitente.

Actualmente, el paso por la zona se hace a un carril por un puente modular y al lado se construye el nuevo paso.

El proyecto tiene un 55% de avance y quedará en servicio en el primer trimestre del 2026.

La nueva estructura tendrá un costo de ¢1754 millones, dispondrá de dos carriles, con vigas de acero de 60 metros de longitud y una acera de 1.2 metros de ancho, como algunas de sus características.

El paso tendrá una longitud total de 60 metros, también.