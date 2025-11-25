Red contra la Violencia organizó talleres para generar conciencia

Esta fue la actividad que este martes 25 de noviembre, se llevó a cabo en la Casa de la Mujer en San Isidro de El General, por parte de la Red contra la Violencia de Pérez Zeledón.

La actividad tuvo la participación de funcionarios de diferentes instituciones que forman parte de la Red.

En este año, los datos de atención en temas de violencia son altos, tanto en el Juzgado de Violencia Doméstica como también por parte de la Fuerza Pública.

De esta manera, la Red realizó una actividad, para generar conciencia en las mujeres.