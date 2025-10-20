Regidor pedirá derogar acuerdo sobre celebración del cantonato de Pérez Zeledón cada 5 años

Con gran molestia, reaccionó el regidor independiente, Wilberth Ureña, pues afirmó que celebrar el cantonato de Pérez Zeledón cada cinco años, no corresponde y que, por eso, espera que se derogue el acuerdo que se tomó años atrás.
Dijo que el pasado nueve de octubre, el cantón cumplió 94 años de creación y que pasó prácticamente desapercibido.
El Concejo Municipal acordó celebrar el cantonato cada cinco años debido a motivos presupuestarios.
Este acuerdo data desde años atrás.
Ureña, dijo que esperar encontrar el acuerdo correspondiente, para que sea derogado por este Concejo Municipal.
El regidor, indicó que esperan tener toda la información sobre ese acuerdo, para que se tome una decisión al respecto.
Pérez Zeledón fue fundado el 9 de octubre de 1931.