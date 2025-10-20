Dos organizaciones sociales serán beneficiadas con servicios que darán en la Expo P.Z. 2026

La Municipalidad de Pérez Zeledón tendrá a cargo la realización de la Expo P.Z. 2026 y como parte de las acciones a llegar a cabo, es que darán a dos organizaciones que brinden ciertos servicios para que puedan recaudar fondos.

Se trata de la Fundación de Cuidados Paliativos Pediátricos de Pérez Zeledón, que esperan que administren los servicios sanitarios y del Club de Leones de San Isidro de El General, para que asuma el cobro de las entradas al campo ferial.

Ambos temas son analizados en la Comisión de Asuntos Jurídicos, con el fin de que se pueda firmar un convenio.