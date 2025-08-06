Regidores analizarán tema de empresa de autobuses tras petición de cambiar demarcación donde tienen paradas

Representantes de la empresa Hernández Solís, se hicieron presente a la sesión municipal de este martes cinco de agosto, con el fin de brindar explicaciones del por qué la salida y no uso de la terminal de autobuses en San Isidro de El General.

Esta empresa brinda el servicio a comunidades del distrito de Rivas y Río Nuevo en Pérez Zeledón.

Ahora, la parada de autobuses, tras autorización del Consejo de Transporte Público, se ubica al costado norte de Coopealianza.

Ante las circunstancias, explicaron que desde el 2018, expusieron la carencia de infraestructura y contar con servicios sanitarios para los conductores de autobús en la termina, sin interés de atender la solicitud.

En febrero de 2025, se reunieron con la alcaldía sobre este tema, sobre la posible salida del lugar y buscar una solución, sin embargo, el 25 febrero, la Municipalidad les responde, que es legalmente imposible algún cambio o negociación de la tarifa.

Indicaron que el 30 de julio, les informaron que la Municipalidad interpuesto un recurso de medida cautelar provisionalísima, que tiene como finalidad suspender los actos administrativos del CTP sobre la reubicación de las paradas.

La empresa se encuentra al día con la Municipalidad y que la salida, afirman que se da, porque no pueden pagar los montos

Los representantes de la empresa, solicitaron cambio de la demarcación de parquímetros, donde ahora se encuentran las paradas.

Al respecto, los regidores, consideran necesario analizar a fondo el tema y busca una solución, para el beneficio de los usuarios, que al final, son los afectados en este tema.

De esta manera, el tema será analizado por los regidores.