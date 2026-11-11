PAI del CNP busca impulsar a productores de la región Brunca y abre nuevas oportunidades de comercialización

El Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) del Consejo Nacional de Producción (CNP), continúa generando oportunidades para los pequeños y medianos productores de la región Brunca, mediante la comercialización de productos agrícolas destinados a instituciones públicas.

Actualmente, en esta zona se encuentran registradas ocho organizaciones frijoleras que agrupan a más de 400 productores. Además, el CNP tiene identificados más de 700 productores regionales vinculados a los suplidores del programa.

La iniciativa busca fortalecer los circuitos cortos de comercialización, permitiendo que los productores de la región abastezcan a las instituciones de su propia zona, con productos como frijoles, arroz, huevos y lácteos, entre otros.

En cuanto a la participación dentro del PAI, la región cuenta con alrededor de 60 suplidores inscritos, de los cuales 41 mantienen cuotas activas para entregar productos a centros educativos, CEN-CINAI y otras instituciones públicas.

Por otra parte, productores de la región destacan el papel del PAI como una herramienta que facilita la comercialización y permite mantener activas sus actividades agrícolas, especialmente en el sector arrocero.

Durante la reciente cosecha, 61 productores de la región Brunca lograron colocar su producción de más de mil hectáreas de arroz mediante este mecanismo.

Los representantes del sector consideran que el programa todavía tiene un importante potencial de crecimiento, especialmente si se fortalece la planificación productiva para que las instituciones públicas puedan abastecerse con productos cultivados en la misma región.

De esta manera, el PAI se consolida como una alternativa para dinamizar la economía regional, generar oportunidades para las familias productoras y fortalecer la presencia de la agricultura nacional en el abastecimiento institucional.