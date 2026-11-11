Inició la venta de entradas para las graderías del desfile nocturno del Festival Luces del Valle

Ya se encuentran a la venta las entradas para las graderías del desfile nocturno del Festival Luces del Valle 2026, que será el sábado 5 de diciembre por las principales calles de San Isidro El General, una de las actividades que forman parte de las celebraciones de fin de año.

Para esta ocasión, la organización habilitará un total de 1.710 espacios, distribuidos en dos graderías: 1.100 localidades en el sector norte y 610 en el sector este.

Cada entrada tendrá un costo de ₡9.000 y corresponderá a una butaca numerada, por lo que las personas podrán elegir el lugar desde donde desean disfrutar del espectáculo, según la disponibilidad del croquis que maneja el personal encargado de la venta.

La comisión organizadora explicó que el costo de estas estructuras es elevado, por lo que la Municipalidad subsidia una parte de la inversión y el monto restante se recupera mediante la venta de las entradas.

Es importante tomar en cuenta que las graderías estarán disponibles únicamente el día del desfile nocturno, por lo que no habrá estructuras de este tipo durante la actividad del tope.

Las entradas se pueden adquirir presencialmente en tres puntos: las oficinas del Palacio Municipal, las oficinas ubicadas en el Mercado Municipal y el punto de venta en Plaza Montegeneral.

De esta manera, la organización pone a disposición del público diferentes opciones para asegurar un espacio numerado y disfrutar del desfile nocturno.