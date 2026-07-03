Del 4 al 6 de setiembre será el Festival de Ballenas y Delfines 2026 en Osa

Ya anunciaron la fecha. La organización del Festival de Ballenas y Delfines, en el cantón de Osa, ya dio as conocer las fechas en que se llevará a cabo esta actividad.

Será los días 4, 5 y 6 de setiembre de 2026, llenos de naturaleza, cultura y diversión en Bahía Ballena, así lo dieron a conocer por medio la página en Facebook de la actividad.

Según informaron, contarán con la participación de organizaciones dedicadas a la protección ambiental que compartirán su conocimiento mediante charlas, talleres y actividades educativas para toda la familia.

Durante el festival, las personas tendrán la oportunidad de aprender más sobre los diversos ecosistemas de nuestra zona, su importancia para la vida silvestre y las acciones que cada uno puede realizar para contribuir a su conservación.

Durante el Festival, encontrarán tours de avistamiento de ballenas con precios especiales, gastronomía local, actividades deportivas, presentaciones culturales y artísticas, feria de emprendedores y más.

En este 2026, será la edición número 16, donde los visitantes vivirán la emoción de encontrarse con los gigantes del océano.

Para que las personas quienes desean ir a disfrutar de los tours, les informamos que el recorrido en el mar es de dos horas, con un guía certificado, reciben una charla de inducción, agua y estación de frutas, además de la entrada al parque para nacionales.

El costo para mayores de 10 años es de 22 mil colones por personas, mientras que niños de cuatro a nueve años, 15 mil colones.

Cabe indicar que el Parque Nacional Marino Ballena, está considerado como uno de los 10 mejores lugares del mundo para el avistamiento de cetáceos por National Geographic.

El área recibe su nombre por la famosa «Cola de Ballena» (el tómbolo de Punta Uvita), una formación de arena natural que emerge durante la marea baja y evoca la forma de la aleta del animal.

En esta área protegida, se puede contemplar con asombro el espectáculo de ballenas y delfines que emergen del agua.

Este es el lugar favorito de las ballenas jorobadas y de varios tipos de delfines.

Según la estación, el parque se convierte en escenario natural para contemplar a estos animales.

Las ballenas jorobadas llegan cada año (de julio a octubre) para llevar a cabo sus ciclos reproductivos, a un punto del parque con una formación rocosa y arenosa que se asemeja a la cola de una ballena. Esta curiosidad es la principal atracción del parque.

El Parque Nacional Marino Ballena y el Pacífico Sur como destino se preparan nuevamente para el punto más alto de la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas, un espectáculo natural único y un privilegio de pocos países en el mundo.

El festival es organizado por la Asociación de Operadores de Turismo del Parque Marino Ballena (ASOTU), Asociación de Guías de Bahía Ballena (ASOGUIBA) y la Asociación de Desarrollo Integral de Bahía de Osa (ADIBO).