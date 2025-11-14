El secuestro virtual es un nuevo método de estafa, OIJ registra casos en Pérez Zeledón

El Organismo de Investigación Judicial previene sobre una nueva modalidad de estafa que se denomina el secuestro virtual, según las autoridades ya se tramitaron denuncias por situaciones de este tipo en Pérez Zeledón.
