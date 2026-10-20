Universal llega a Pérez Zeledón y lleva su Navidad número 100 a la Zona Sur

La Tienda Oficial de la Navidad abre este viernes 23 de octubre en San Isidro de El General una tienda pop-up de 2.000 m², la segunda de las tres aperturas con que celebra su centenario fuera del Gran Área Metropolitana, que estará abierta durante seis meses, con 50 nuevos empleos para la zona, tarjeta de regalo para los primeros 100 visitantes y el encendido del árbol a las 6:00 p. m.

Universal vuelve a Pérez Zeledón y abre este próximo 23 de octubre las puertas de su nueva tienda: un espacio de 2.000 m² en formato pop-up, 100 metros al norte del Centro Comercial Plaza Monte General, en San Isidro de El General, que lleva a la Zona Sur la experiencia completa de la Tienda Oficial de la Navidad. La tienda abrirá sus puertas al público desde las 9:00 a. m. de este viernes. A las 6:00 p. m. se realizará el encendido del árbol de Navidad, y las actividades concluirán a las 8:00 p. m. Pérez Zeledón es la segunda de las tres aperturas con que Universal celebra su centenario fuera del Gran Área Metropolitana: San Ramón abrió el 10 de octubre y San Carlos abre este próximo sábado 24. En dos semanas, la compañía suma 6.000 m² de tienda en tres regiones del país, con un objetivo concreto: que las familias de la Zona Sur ya no tengan que viajar hasta San José para vivir la Navidad de Universal.

Un formato nuevo para celebrar 100 años

La tienda de Pérez Zeledón utiliza el modelo pop-up que Universal estrenó este mes: un formato innovador, de montaje ágil y gran escala, que permite llevar la tienda completa a una comunidad en pocas semanas. Estará abierta durante seis meses, en celebración de los 100 años de la compañía, y es la expresión más concreta de lo que Universal cree desde 1926: que todo lo bueno debe estar al alcance de todos. Acercarse a sus clientes, en lugar de esperar a que ellos lleguen, es la forma en que la marca decidió celebrar su centenario. “Hace 100 años Universal nació con la idea de que lo bueno debía estar al alcance de todos. Las familias de la Zona Sur llevan décadas recorriendo el Cerro de la Muerte para comprar en Universal; volver a Pérez Zeledón es la forma más fiel de honrar nuestra historia: la magia de las cosas buenas debería ser universal, y eso significa estar donde están las familias, no esperar a que ellas vengan a nosotros”, expresó Marisya Federspiel, directora de Mercadeo de Universal.

La Navidad del centenario, completa, en Pérez Zeledón

La tienda abre con la propuesta navideña 2026 íntegra: las ocho colecciones decorativas de la temporada —desde la clásica Espíritu Tradicional hasta la lujosa Navidad Real y la divertida Fábrica de Santa—, árboles, luces y ornamentos de las últimas tendencias mundiales, las villas navideñas Lemax y el departamento de juguetes con las marcas más novedosas del mercado, varias de ellas disponibles únicamente en Universal. No se trata de una tienda de temporada: Pérez Zeledón recibe la tienda Universal completa, con todos sus departamentos, y con las mismas facilidades que cualquier otra tienda de la cadena: apartados desde ₡1.000, opciones de financiamiento, todos los beneficios de Club Universal y acceso a tiendauniversal.com, con más de 30.000 artículos y envíos a todo el país.

50 empleos para Pérez Zeledón y la Zona Sur

La operación genera cerca de 50 oportunidades laborales: 30 empleos directos y 20 indirectos. El equipo de la tienda proviene de Pérez Zeledón y comunidades cercanas, y recibió varias semanas de capacitación en las distintas áreas de la tienda para ofrecer la atención y la experiencia de compra que distinguen a Universal. Estas contrataciones forman parte de las 200 personas que la compañía incorpora durante octubre entre posiciones de temporada y nuevas sucursales. “Para las familias de la Zona Sur, ir a Universal siempre fue un viaje. Hoy la tienda está en San Isidro de El General, y la atiende gente de Pérez Zeledón que lleva semanas preparándose para este día. En dos semanas abrimos tres tiendas en tres regiones del país; cada una es distinta, pero el objetivo es el mismo: que cada familia sienta que esta tienda es suya”, comentó Andrés López, gerente del proyecto de tiendas pop-up de Universal.

Una jornada de apertura para toda la familia

Este viernes 23 de octubre, la tienda recibe a sus primeros visitantes con una jornada completa de actividades pensada para las familias de la Zona Sur:

• 9:00 a. m. — Apertura: tarjeta de regalo para las primeras 100 personas que visiten la tienda, actividades sorpresa y degustaciones.

• 6:00 p. m. — Encendido del árbol: iluminación del árbol de Navidad de la tienda, con personajes infantiles, música en vivo y degustaciones. • Todos los beneficios de Club Universal disponibles desde el primer día, y muchas sorpresas más durante el fin de semana.

• Ubicación: 100 metros al norte del Centro Comercial Plaza Monte General, San Isidro de El General, Pérez Zeledón. Horario: lunes a domingo, de 9:00 a. m. a 9:00 p. m.

Una celebración que continúa

La apertura en Pérez Zeledón es un capítulo más del año del centenario de Universal. El próximo sábado 24, la compañía inaugura su tienda de San Carlos y completa así el ciclo de aperturas regionales; durante las próximas semanas continuará con actividades para compartir sus 100 años con las familias de todo el país, con la Navidad como escenario, fiel al propósito que la guía desde 1926: existir para que lo mejor sea parte de cada familia costarricense.

Acerca de Universal

Fundado en 1926 como papelería, librería e imprenta con el propósito de promover la educación infantil, Grupo Universal es un grupo empresarial 100% costarricense que ha evolucionado hasta convertirse en la marca por departamentos más icónica y representativa del país. Actualmente, bajo la dirección de la cuarta generación de la familia fundadora, la compañía opera un concepto omnicanal con tiendas Universal en todo el país, una tienda virtual con más de 30.000 artículos, 3 tiendas LEGO, una distribuidora mayorista e inversiones inmobiliarias. Al cumplir su primer siglo de historia, la organización reafirma su visión de futuro expandiéndose hacia nuevos formatos regionales fuera de la GAM. Más información en www.tiendauniversal.com y en redes sociales @tiendasuniversal.