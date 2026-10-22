4 armas creadas en impresión 3D fueron decomisadas tras allanamientos en Uvita

En este video se explica por parte de personal especializado sobre armero del Arsenal Nacional del Ministerio, cómo se utilizan componentes creados con impresoras 3D para acoplar a las armas.

Este detalle se da luego de que se decomisaran cuatro armas creadas con impresión 3D por parte de la Policía de Control de Drogas (PCD) durante un allanamiento efectuado en Uvita de Osa, zona sur del país.

Este tipo de armamento representa una nueva amenaza para la seguridad nacional, debido a que los componentes fabricados mediante impresión 3D pueden ensamblarse con piezas de armas de fuego convencionales, alcanzando el mismo nivel de letalidad y poder de fuego.

Esta modalidad de fabricación plantea importantes desafíos para las autoridades policiales y aduaneras, dado que facilita la evasión de los controles tradicionales y dificulta la identificación del origen y la trazabilidad de las armas, lo que incrementa el riesgo de su utilización por parte de estructuras criminales.

Aparte de evadir la trazabilidad, tampoco se pueden regularizar ni incorporar dentro de los controles del país debido a que no existe serie, marca, modelo, ni empresa fabricante, pues utilizan material de polímero para su fabricación.

Las autoridades mencionan que, también, este tipo de componentes y armas evaden los controles aduaneros.

Cabe indicar que este es el primer decomiso que realizan las autoridades de Seguridad Pública en cuanto a este tipo de armamento, fabricado con diseños y programas que, mediante una impresora 3D, realiza las piezas con plásticos resistentes que se combinan con los componentes metálicos que lleva un arma para ensamblarlas.

Esto fue parte del resultado del operativo de la Policía de Control de Drogas (PCD) con el apoyo de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), la Unidad Especial de Intervención (UEI), la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Fuerza Pública, tras la detención de dos hombres que resguardaban una mansión en Uvita del cantón de Osa en la zona sur del país; en el allanamiento al inmueble decomisaron cuatro armas fabricadas con tecnología 3D y 357 paquetes de cocaína.

Los detenidos son de apellidos Quesada de 26 años de edad sin antecedentes penales y Aguilar de 41 años, con antecedentes por portación de arma ilegal permitida, agresión física y psicológica, más 12 ocasiones por tenencia de drogas.