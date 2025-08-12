Tres obras, tres mundos. Presentación será este 17 de agosto

Un espectáculo de una hora con 15 minutos, será presentado este domingo 17 de agosto en el Complejo Cultural en San Isidro de El General a partir de las siete la noche.

Se trata de Tres Obras, tres mundos del Teatro Labrador, dirigido por Melvin Méndez y con la participación de artistas de Pérez Zeledón.

El costo de la entrada es de cuatro mil colones en preventa y cinco mil colones el día de la actividad, además, los estudiantes pagan 2500 colones.

El grupo de teatro, tendrá varias actividades este mes.

Así que apoye al talento generaleño.