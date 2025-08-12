Tres obras, tres mundos. Presentación será este 17 de agosto

Por
Carmen Picado
-
0
8

Un espectáculo de una hora con 15 minutos, será presentado este domingo 17 de agosto en el Complejo Cultural en San Isidro de El General a partir de las siete la noche.

Se trata de Tres Obras, tres mundos del Teatro Labrador, dirigido por Melvin Méndez y con la participación de artistas de Pérez Zeledón.

El costo de la entrada es de cuatro mil colones en preventa y cinco mil colones el día de la actividad, además, los estudiantes pagan 2500 colones.

El grupo de teatro, tendrá varias actividades este mes.

Así que apoye al talento generaleño.

