Entrenadora generaleña comenzó con una victoria contundente torneo femenino en Nicaragua  

Por
Johan Garcia G.
-
0
7

Verónica Acuña tiene varios meses trabajando en el futbol de Nicaragua con el Managua FC, la generaleña debutó con una victoria contundente el fin de semana, las Leonas Azules ganaron 18 a 1

Imágenes cortesía: Nicasports

