UNA campus Pérez Zeledón tendrá otro sendero a disposición de la población

Con el fin de aprovechar el espacio natural que tiene el campus de la Universidad Nacional de Pérez Zeledón, es que se trabaja ya en la habilitación de un cuarto sendero.

En junio del año 2024, se comenzó el proyecto de Senderos Alexander Skutch, que muestran las bellezas de la finca por medio de tres recorridos diferentes y ahora se trabaja en este cuarto.

Ya el lugar está demarcado, pero se tienen que hacer algunos trabajos.

Es una finca muy amplia, de 23 hectáreas, donde se cuenta con gran cantidad de atractivos, por lo que tomaron la decisión de llevar a cabo el proyecto.

Visitar los senderos, es gratuito, eso sí, se tiene que coordinar previo.

Muchas son las iniciativas que se trabajan con los estudiantes.

Para quienes están interesados en visitar estos senderos, pueden escribir al correo electrónico: erick.madrigal.villanueva@una.cr o comunicarse a los numero telefónicos: 8838-8535/2562-4400.