Generaleño entra en la historia con 300 partidos en Guatemala 

300 partidos y con la intensión de sumar más apariciones y títulos en Guatemala, el futbolista generaleño Aarón Navarro celebra llegar a esa cifra de encuentros en el futbol chapín.
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