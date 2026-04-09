Con un encuentro celebrarán el 51 aniversario de la Renovación Carismática Católica de la Parroquia San Isidro Labrador

Este domingo 12 de abril a partir de las ocho y media de la mañana, se llevarán a cabo una serie de actividades en el Centro Monte Tabor en barrio Santa Cecilia en San Isidro de El General, con motivo del 51 aniversario de la Renovación Carismática Católica de la Parroquia San Isidro Labrador.

Será bajo el lema: consolad a mi pueblo y se tendrán como invitados al presbítero Francisco Mora y a la hermana, Sor Mariángel Parraga.

Será un domingo de oraciones, charlas y eucaristía.

Para quienes asistan a este encuentro de celebración, se solicita una cuota voluntaria de cinco mil colones, para el almuerzo y los gastos del día.