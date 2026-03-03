UNA espera abrir carrera itinerante de administración en Coto Brus en segundo semestre del 2026

Desde el año pasado, la Universidad Nacional, sede Región Brunca, trabaja en la apertura de una carrera itinerante en el cantón de Coto Brus.

Se trata de la carrera de Administración, con el fin de que un grupo de 30 personas pueda estudiarla.

La intención es ofertarla en el segundo semestre de este año 2026 si todo sale bien.

Los estudiantes serán seleccionados con diferentes parámetros, de acuerdo también a información del IMAS.

Esto, porque va dirigida a la población vulnerable, por lo que no es cualquier persona que pueda ser parte.

Como parte del proceso, es tener a los profesores que se encargarán de impartir las lecciones.

Además, se tiene que trabajar en el presupuesto que se requiere, tanto para el pago de los docentes, viáticos y las becas para los estudiantes.

Asimismo, se están definiendo los horarios.

Así que cada vez está más cerca de que se pueda concretar y brindarse esta carrera.