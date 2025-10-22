UNA Pérez Zeledón organiza primer torneo internacional de programación

Con la participación de estudiantes de México y Colombia, además de estudiantes costarricenses, se llevó a cabo el prime Torneo Internacional de Programación en la Universidad Nacional, campus Pérez Zeledón.

En esta competencia participaron 26 estudiantes de los tres países.

Los participantes, consideran muy importante este tipo de torneos, ya que les permiten ampliar sus conocimientos.

Para esta actividad, se cuenta con un grupo selecto de jueces, representantes de diferentes empresas relacionadas con la tecnología.

Las delegaciones de Colombia y México, se encuentran en el país durante una semana.

Esta es la primera actividad de este tipo internacional, por lo que esperan que se continúe haciendo.