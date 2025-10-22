Familias de Lomas de Cocorí transformaron sus vidas y tuvieron un encuentro en la Finca Municipal

Esto fue parte de lo que vivieron algunas familias este miércoles en la Finca Municipal en Pérez Zeledón, en el cierre del curso Familias Transformadoras, enfocado en la crianza consciente de la Escuela de Lomas de Cocorí.

Muchas fueron las actividades que se realizaron.

Los estudiantes, destacan todo lo que han aprendido.

Dentro del proceso, hubo varias sesiones, donde se abordó la familia como sistema, el sentido de pertenencia, inteligencia emocional, funcionamiento del cerebro infantil, disciplina positiva, normas de convivencia familiar y tiempo en familia.

Un día de compartir, un día diferente para estas familias.