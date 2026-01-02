UNA pretende convertir sendero en un modelo de turismo accesible

El sendero Laguna Las Garzas, ubicado en el campus Pérez Zeledón de la Universidad Nacional, es donde se llevan a cabo una serie de acciones, para que se convierta en un modelo de turismo accesible.

Tiene una distancia de 300 metros, siendo el más corto y donde se invierten recursos, no solo para el acceso de personas en sillas de ruedas, sino también que se adapte a las personas ciega.

Dentro de las proyecciones, es la colocación de pasarelas retráctiles por medio de pasos elevados, que facilitan el tránsito de la población.

Este proyecto, todavía el costo no se tiene definido, pero mientras se tienen los recursos para que se ejecute, es realizar obras a bajo costo, para mostrar acciones para recibir a la población con discapacidad.

Como parte de las acciones hechas, se presentó un proyecto al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y se logró la entrega de equipo especializado para promover un turismo inclusivo en Pérez Zeledón.

Esto se logra mediante un proyecto articulado con la Asociación Centro de Vida Independiente Morpho, la Universidad Nacional, Conapdis y la Municipalidad de PérezZeledón.

La iniciativa busca cerrar brechas históricas en el acceso a actividades turísticas, especialmente en entornos naturales y rurales, donde la oferta accesible ha sido prácticamente inexistente.

El proyecto incorporó tecnologías de movilidad asistida que permiten a personas con discapacidad disfrutar del senderismo y otras experiencias al aire libre. El Inder dotó a la Asociación Morpho de:

10 sillas tipo Joelette para adultos, diseñadas para terrenos irregulares.

5 Joelette infantiles.

20 pasarelas retráctiles que facilitan el tránsito en senderos, playas y zonas naturales.

La inversión total ascendió a ₡73,6 millones.

El campus de la Universidad Nacional de Pérez Zeledón es una finca muy amplia de 23 hectáreas, donde se cuenta con gran cantidad de atractivos, por lo que tomaron la decisión de llevar a cabo el proyecto.

Son tres senderos, los cuales cuentan con diferentes atractivos y a todos se les denomina como Alexander Skutch, en honor al investigador, por su gran aporte en temas ambientales en el cantón.

La red de senderos, contempla tres. Aparte de la laguna, también están el sendero Los Cedros con una distancia de 1280 metros y el Sendero La Cutinga de 1600 metros.

Los senderos se mantienen abiertos a toda la comunidad estudiantil de la universidad, pero también a diferentes grupos.

Para quienes están interesados en visitar estos senderos, pueden escribir al correo electrónico: erick.madrigal.villanueva@una.cr o comunicarse a los numero telefónicos: 8838-8535/2562-4400.