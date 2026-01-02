Un 95% de la mano de obra para la corta de caña de azúcar es nicaragüense

685 personas se requieren en CoopeAgri R.L. para realizar la corta de caña de azúcar en el campo, de las cuales, el 95 por ciento es mano de obra nicaragüense.

En ese sentido, la cooperativa tiene que realizar toda una gestión para contar con la misma, algunos nicaragüenses viven el país, pero la mayoría la tienen que traer el país vecino.

Son alrededor de 500 personas, quienes, a partir del cinco de enero, ingresar a Costa Rica, para participar en la zafra 2025.

Para traerlas, hay una debida coordinación con diferentes instituciones, con el fin de que estas personas tengan la documentación binacional con permisos de trabajos.

La intención de la cooperativa, es contar con el personal capacitado.

Las altas temperaturas de esta época, más el esfuerzo que se requiere en el campo, son parte de los factores que hacen la corta de caña de azúcar, una de las actividades más duras de hacer y que muchos costarricenses evitan.

Por esa razón, es que tanto CoopeAgri R.L. como los productores, tienen que acudir a la mano de obra extranjera, que cuenta con los derechos labores, aseguramientos y con las pólizas respectivas.

De ahí que se realizan las coordinaciones y se les brinda el transporte y hasta el lugar para vivir durante los tres meses de la zafra.

La zafra iniciará el siete de enero y se espera que finalice el 29 de marzo.

Se proyecta una molienda 263 mil toneladas, en 71 días, es decir, 4 mil toneladas por día.

Entre los cantones de Pérez Zeledón y Buenos Aires, hay cerca de 3900 hectáreas de caña de azúcar.

Además, la cooperativa cuenta con cinco centros de acopios entre ambos cantones para recibir la materia prima.

Esta es la zona del país, donde hay más productores. Se contabilizan 1207 productores, lo que representan un 32 por ciento.

Como parte del proceso, se invierten 1200 millones de colones, en el mantenimiento y mejoramiento del Ingenio El General Milton Fonseca.

A esto se suma inversiones en el 2025, como fue el proyecto de azúcares especiales, donde se invirtieron 700 millones de colones. Esto permitió generar 22600 bultos de zukra comercial y para esta zafra, unos 10 mil bultos.

Más una inversión de 200 millones de colones, en un sistema de enfriamiento de agua.

La actividad caña genera alrededor de 10 mil millones de colones, en cada zafra, contando desde el campo hasta la industria, donde participan productores, cortados de caña, transportistas y colaboradores.