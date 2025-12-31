Cruceros comienzan a llegar al Puerto de Golfito, esperan unos 30 entre este 2025 y 2026

En este mes de diciembre de 2025, comenzaron a llegar los cruceros al Puerto de Golfito, especialmente en la temporada alta, con el arribo embarcaciones con pasajeros disfrutando la zona con itinerarios que incluyen al cantón de la Zona Sur, como parte de rutas por Costa Rica y Panamá.

El 17 de diciembre se tuvo el primer arribo de un crucero. Se trata del Star Clippers, proveniente de Balboa, Panamá, en su primer arribo de la temporada.

Datos de la embarcación:

Eslora: 111,5 m

TRB: 2.298

Pasajeros: 69

Tripulación: 75

El crucero fondeó a las 09:50 a.m. y salió a las seis de la tarde, continuando su ruta hacia Puerto Quepos.

Durante su estadía, los pasajeros realizaron tours al Jardín Botánico, contribuyendo a la dinamización del turismo local y al disfrute de los atractivos naturales.

Luego, el 18 de diciembre, llegó el Star Pride a Golfito, de bandera Bahamas, con una eslora de 143,81 metros y un TRB de 12.969 TM.

La embarcación arribó con 196 tripulantes y 273 pasajeros, quienes realizaron en Golfito los trámites de ingreso al país.

Posteriormente, el crucero siguió su ruta hacia Puerto Jiménez, donde los visitantes disfrutaron de diversos tours y luego zarpó con destino a Puerto Quepos.

Para el 25 de diciembre, se dio la dos importantes cruceros internacionales que arribaron para vivir la experiencia del Golfo Dulce.

Se trató del National Geographic Quest con 72,7 m de eslora, 45 tripulantes y 109 pasajeros, este crucero de bandera estadounidense llega para realizar trámites de ingreso al país y disfrutar de tours por el Golfo Dulce y Golfito.

Este zarpó a las 11:00 a.m. con destino a Puerto Caldera.

También, ese día llegó el Le Dumont d’Urville, un imponente crucero francés de 131,46 m de eslora, con 122 tripulantes y 94 pasajeros.

Sus visitantes realizaron trámites migratorios y vivieron experiencias únicas como kayak en el Golfo Dulce, visita a orquídeas y al Refugio Nacional de Vida Silvestre Golfito.

Permanecieron hasta las 4:00 p.m., rumbo luego a Puntarenas.

El 28 de diciembre, mientras tanto, llegó un buque de carga general “Ocean7 Royal”, de bandera Liberia, para realizar la descarga de tres yates y la carga de un yate.

Las maniobras se llevan a cabo utilizando las grúas del buque, equipos auxiliares y eslingas certificadas, empleando los puntos de izaje estructurales de cada unidad.

Posteriormente, los yates fueron colocados en el agua.

El 31 de diciembre, le dieron la bienvenida al Star Pride, proveniente de Panamá.

Sus características.

Eslora: 159 m

Tripulación: 200 personas

Pasajeros: 287 personas

Durante su estadía, los pasajeros llevan a cabo tours en Puerto Jiménez y regresan a Golfito para zarpar internacionalmente rumbo a Panamá.

De acuerdo con la Dirección de Operaciones Portuarias el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, para la temporada de cruceros 2025-2026, esperan alrededor de 30 cruceros que lleguen al Puerto de Golfito.

Los cruceros que llegan a Golfito dinamizan la economía local, se genera movimiento en comercio, transporte y servicios como restaurantes, tours y otros.

De esta manera, se impulsa la actividad turística, donde los visitantes, pueden vivir una experiencia única como lo es Costa Rica.