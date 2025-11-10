Usuarios de buses de distritos de Rivas, Río Nuevo y Páramo complacidos con regreso a la terminal

De esta manera y complacidos, así reacciones los usuarios este lunes, tras una consulta de Tv Sur, luego de que este lunes 10 de noviembre, retornaron a la terminal de buses en San Isidro de El General, los buses que brindan el servicio a Rivas, Río Nuevo y otras comunidades.

La empresa que brinda el servicio tomó la decisión luego de que el Concejo Municipal, en la sesión municipal del 4 de noviembre, acordara una disminución del 41.3 por ciento en la tarifa por el uso de los andenes.

Para la Asociación de Inquilinos, esta es una importante noticia, ya que reportaron pérdidas millonarias con la salida de las empresas de buses de la terminal.

Los usuarios de otras comunidades urbanas, esperan que también la empresa busque una solución y retorne a la terminal.