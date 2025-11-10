Falleció destacado oficial de la Fuerza Pública, Generaleño era jefe cantonal en Corredores

El capitán Martín Morera de 58 años falleció el viernes 7 de noviembre, el oficial tuvo una importante carrera dentro del Ministerio de Seguridad Pública.

Precisamente, en el marco de la celebración del 76.º Aniversario de la Fuerza Pública y Día del Policía Costarricense, recibió un reconocimiento por su labor policial, un merecido homenaje a su vocación, disciplina y pasión por su trabajo.

Morera se había desempeñado como jefe cantonal en Pérez Zeledón hace unos años atrás

Las diferentes autoridades policiales estuvieron presente en sus honras fúnebres, en apoyo a su familia.

Descansa en paz, Capitán Morera.