Wendy Barrantes habla de la responsabilidad que tienen tras recibir premio en Japón por apoyo en la autonomía de las personas con discapacidad

De esta manera, manifestó su complacencia, Wendy Patricia Barrantes Jiménez, fundadora y presidenta del Centro de Vida Independiente Morpho en Pérez Zeledón, quien recibió de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) el Premio de Cooperación Internacional JICA 2025.

Este reconocimiento destaca su invaluable labor en el fortalecimiento de los sistemas de apoyo que promueven la participación social y la autonomía de las personas con discapacidad.

Wendy, es oriunda de Hojancha, Guanacaste y llegó hace muchos años a Pérez Zeledón, cuando inició el proyecto Kaloie en Pérez Zeledón y luego con la creación del Centro Morpho que fue fundado en el 2012.

Con este reconocimiento, sabe que tiene una gran responsabilidad, para seguir luchando por los derechos de las personas en condición de discapacidad.

Wendy, se siente muy agradecida con el reconocimiento y espera que sea un impulso más para seguir en la lucha.