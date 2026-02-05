88.7% de avance tiene el proyecto de Bono Comunal en Tierra Prometida

Luis Jiménez, tiene 73 años de edad y de esos, tiene 53 años de vivir en Tierra Prometida en Pérez Zeledón.

Este jueves cinco de febrero, lo encontramos limpiando las orillas del lote donde tiene su casa, luego de que se lograra asfaltar la vía, que es parte del proyecto de Bono Comunal.

Dijo que ya esta comunidad se empieza a ver diferente, con otra cara, eso sí, cuestionó la forma en que se han dado las cosas.

Por medio del departamento de prensa del Banco Hipotecario de la Vivienda, Walter Muñoz Caravaca, Gerente General interino de la institución, informó que al 30 de enero, el proyecto Tierra Prometida contaba con un avance del 88,17% y se espera estén concluidas las obras en el primer trimestre del año.

Respecto al avance específico de las obras, desde la semana pasada comenzó el asfaltado en las calles donde esta tarea se encontraba aún pendiente, a la vez que se avanza en la conformación de diferentes accesos a lo largo del proyecto.

Las calles que se están terminando de asfaltar son Avenida 4 y un sector pendiente en Calle 5. Con respecto a los accesos, estos se encuentran en Calle 5, Avenida 4 y Avenida 4B.

Detalló que el Banco Hipotecario ha desarrollado todas las acciones necesarias para que las obras del bono comunal se concluyan en su totalidad en el más corto plazo posible.

Precisó que la fiscalización e inspección de las obras, hasta su finalización, se realiza mediante visitas coordinadas por la Entidad Autorizada, en este caso la Fundación Costa Rica Canadá (FCR-Can) y el inspector del departamento técnico de BANHVI, así como de los ingenieros de la empresa constructora.

Ese malestar en el Concejo Municipal, también lo tienen algunos vecinos, quienes criticaron la forma en que se desarrollan las obras y la lentitud para llevarlas a cabo.

Cabe indicar que el proyecto fue anunciado por el BANHVI, con una inversión es de ¢2.371 millones, en beneficio de más de 1.100 personas de dicha comunidad de la Zona Sur.

El financiamiento para el proyecto fue presentado al Banco Hipotecario por la Fundación Costa Rica Canadá, que es la entidad responsable de administrar los recursos y de velar porque las obras sean construidas conforme a lo estipulado en los planos y con las normas de calidad vigentes.

Además del asfaltado de las calles con sus respectivos reductores de velocidad y demarcación, tanto horizontal como vertical; el proyecto de bono comunal Tierra Prometida incluye una nueva red de agua potable, sistema de evacuación de aguas pluviales, construcción de aceras a lo largo de todas las calles, así como de rampas tanto de ingreso a espacios públicos, como a viviendas y en las esquinas de la urbanización, en cumplimiento de la Ley 7600.