Expo Pérez Zeledón es declarada de interés público

El diputado oficialista Daniel Vargas dio a conocer la aprobación en segundo debate del expediente 24.706, que declara de interés público las exposiciones: Expo Liberia Internacional, Expo San Carlos Internacional, Expo Pococí, Expo Pérez Zeledón y Expo Leche.

La nueva ley autoriza al Estado a promover infraestructura e inversiones necesarias para fortalecer el desarrollo de estas actividades. Vargas, proponente principal del proyecto, destacó que esta declaratoria permitirá impulsar eventos clave para el crecimiento económico y la dinamización regional.

Con esta declaratoria, el Estado, por medio de sus instituciones públicas, podrá promover el desarrollo de la infraestructura y las inversiones en la zona, bajo un esquema de desarrollo sostenible y un manejo adecuado del ambiente, que fortalezcan la condición social y económica de cada uno de los cantones que se anotan.

Asimismo, el Estado, por medio de sus instituciones, podrá apoyar y promover todas las iniciativas que promuevan el desarrollo local y las actividades de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) de los habitantes vinculados al desarrollo agropecuario, agroindustrial y de servicios relacionados bajo un esquema de desarrollo sostenible.