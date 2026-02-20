Más de 32 mil estudiantes inician lecciones el lunes en la regional del MEP en Pérez Zeledón

El lunes 23 de febrero, volverán a las aulas, los estudiantes de primaria y secundaria, para el curso lectivo 2026.

En el caso de la dirección regional del MEP en Pérez Zeledón, serán más de 32 mil niños y jóvenes que esperan comenzar nuevamente un año lectivo.

Por ello, los representantes de la regional, se estarán trasladando a diferentes centros educativos, para participar de los actos protocolarios de bienvenida que se tendrán.

En el caso de la directora regional, estará en el CTP San Isidro.

Durante dos semanas, los docentes de primaria y secundaria, además del personal administrativo, han estado participando en diferentes capacitaciones, previo al inicio del curso lectivo.

En la dirección regional del MEP en Pérez Zeledón hay 257 centros educativos.