1952 estudiantes de la regional MEP en Pérez Zeledón aplican las Pruebas Nacionales Estandarizadas diagnósticas

1952 de estudiantes de colegios diurnos, nocturnos, técnicos y académicos de la dirección regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Zeledón, comenzaron este lunes las Pruebas Nacionales Estandarizadas por asignatura con propósito diagnóstico 2026.

Estas pruebas se realizan por asignatura al inicio del curso lectivo y que se basan en los conocimientos y las habilidades que deben haber desarrollado los estudiantes en cada una de las cinco materias que se examinan en las pruebas.

De acuerdo lo establecido el Calendario Escolar, los estudiantes iniciarán el lunes 23 con Estudios Sociales, martes 24 con Matemáticas, miércoles 25 Español, jueves 26 Ciencias, para concluir el viernes 27 con Educación Cívica.

El objetivo de las pruebas es identificar fortalezas y áreas de mejora, para el logro de los aprendizajes con el apoyo de docentes y familias, una vez que tengan los informes correspondientes.

Las pruebas las realizarán en formato físico o digital, según corresponda en cada centro educativo.

Los estudiantes que lo requieran, cuentan con los apoyos educativos correspondientes previamente gestionados por el centro educativo, que incluyen pruebas Braille, letra ampliada, tiempo adicional, entre otros.