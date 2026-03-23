Sede Regional del CFIA se espera quede lista a principios de diciembre de 2026

El nueve de febrero, comenzó la construcción de loa que será la edificación de la Sede Regional Sur del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.

La obra se concreta en un terreno ubicado en barrio Las Américas en San Isidro de El General y la intención es que quede lista a principios de diciembre de este 2026.

La obra tendrá una inversión cercana a los 900 millones de colones.

El edificio tendrá tres módulos separados con gran importancia funcional, que son: de funcionarios y atención al cliente, los agremiados y para eventos especiales.

Estos módulos arquitectónicos se encuentran conectados mediante un recorrido externo, lo que permite a los usuarios desplazarse por todas las áreas del complejo

Justamente, con el fin de conocer el avance de la obra y las proyecciones que se tiene, es que tanto los representantes de la junta directiva como también de diferentes puestos del CFIA, se hicieron presente al lugar.

Este es el primer edificio de sede regional que se construye, a 20 años que se dio la apertura de esta.

Para tener esta estructura, hubo negociaciones con la Municipalidad de Pérez Zeledón, que hizo la donación del terreno donde hoy se realiza la construcción.

Cabe indicar que el diseño de esta futura edificación se eligió por medio de un concurso de diseño arquitectónico que ganaron los arquitectos José Alejandro González G., y Dagoberto de Jesús Navarro D.

El desarrollo de este proyecto representa un progreso significativo, acercando servicios, oportunidades y respaldo institucional a los profesionales en ingenierías y arquitectura de la zona.