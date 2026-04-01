202 especies de aves se contabilizaron en actividad Los Cusingos

Más de 40 personas entusiastas de las aves, se sumaron al onceavo Conteo de Aves Los Cusingos en Santa Elena de Pérez Zeledón.

Fueron 202 especies se contabilizaron durante la actividad, el nombre de ellas aún no se ha terminado de sistematizar.

Se trató de un este espacio de observación y ciencia ciudadana, registrando información que año con año permite entender mejor lo que está pasando con las especies del Corredor Biológico Alexander Skutch.

Desde el Refugio de Aves Los Cusingos y el Centro Científico Tropical, agradecieron a todas las personas que participaron y también a los emprendimientos e iniciativas locales que se sumaron a la actividad.

El Refugio de Aves Alexander Skutch – Los Cusingos, fue desde 1941 la finca en la que vivió el naturalista Alexander Skutch.

Preocupado por el destino de su finca, en 1993 Skutch decide vender esta propiedad al Centro Científico Tropical, organización en la que confiaba, cuidaría su finca y continuaría con su legado.

El Refugio de Aves Alexander Skutch – Los Cusingos es parte del Sistema de Reservas Privadas del Centro Científico Tropical.

Este es un sistema de reservas que busca el desarrollo conjunto de varias reservas privadas aplicando modelos ejemplares de conservación privada a nivel mundial basados en la conservación, investigación, extensión comunal y turismo sostenible.