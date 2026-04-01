Zafra 2026 cierra con una baja por afectación de la roya naranja

El Ingenio El General Milton Fonseca Balmaceda de CoopeAgri finalizó oficialmente el periodo de molienda correspondiente a la Zafra 2025-2026, en un contexto retador para el sector cañero debido a la incidencia de la roya naranja, una enfermedad que afectó los cultivos en los cantones de Pérez Zeledón y Buenos Aires.

Durante esta zafra, el ingenio alcanzó una molienda total de 235.246 toneladas de caña, es decir, se tuvo una baja de 28 mil toneladas, ya que se proyectaban 263 mil toneladas.

De ahí que el comportamiento de esta zafra estuvo marcado por una menor disponibilidad de materia prima, producto del impacto de la roya naranja.

También, se tuvo una producción de 518.312 bultos de azúcar. En cuanto al rendimiento industrial, se registró un promedio de 113.68 Kg/Tmc, reflejando una mejora significativa respecto al periodo anterior.

La zafra, concluyó el 24 de marzo, una semana antes de lo que tenían previsto.

La condición fitosanitaria por la roya naranja, impactó directamente la productividad de los cultivos, afectando el volumen de caña entregada al ingenio.

En total, se registraron 1.530 hectáreas de caña afectadas, lo que incidió de manera significativa en el desarrollo de la zafra.

A pesar de ello, la operación logró desarrollarse con normalidad y completar el periodo de molienda conforme a lo programado.

Esto también generó una disminución en los ingresos, de hasta 1500 millones de colones menos.

Ante el panorama que se tiene por la roya naranja, CoopeAgri ya trabaja en un plan de renovación de cultivos y mejora de productividad de cara a la próxima temporada, enfocado en la recuperación de las áreas afectadas.

Esto, porque la prioridad es fortalecer la producción en campo, mediante la renovación de áreas afectadas y la implementación de buenas prácticas agrícolas que nos permitan recuperar la productividad para la próxima zafra.

La zafra continúa siendo un motor económico clave para la región Brunca, generando empleo y dinamizando la economía local a través de toda la cadena de valor.