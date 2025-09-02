2026 trae dos nuevas carreras STEM para la UNA Sede Región Brunca

Ingeniería en Calidad y Tecnologías de Producción y Tecnologías Computacionales para la Ciencia de Datos, son las dos nuevas carreras que se brindarán en el 2026 en la Sede Región Brunca de la Universidad Nacional.

La Ingeniería en Calidad y Tecnologías de Producción y Tecnologías, tendrá bachillerato y licenciatura.

Mientras que la carrera de Tecnologías Computacionales para la Ciencia de Datos, se podrá sacar un bachillerato.

Con estas dos nuevas carreras, ya en la sede Pérez Zeledón se ofrecen 10 carrera y cinco en la sede Coto.

Así que en dos nuevas carreras que vienen para sede en el 2026.